Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключениями света и воды в Адмиралтейском районе Петербурга

Жители Санкт-Петербурга заявили об участившихся случаях отключения света и тепла зимой в Адмиралтейском районе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации.
Горожане составили коллективное обращение и отметили, что стоимость услуг ЖКХ выросла в несколько раз, несмотря на регулярные отключения электричества и отопления в холодный сезон. Температура воздуха в жилых помещениях не соответствует нормам, из-за перепадов внутренняя отделка квартир разрушается. Обращения в органы местного самоуправления не приносят результатов. Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки жалоб петербуржцев, сообщили в информационном центре СК РФ.
Стоит отметить, что проблемы с ЖКХ регулярно фиксируются в Северной столице. Горожане жалуются на отключения света, тепла и прорывы труб с наступлением холодов, при этом губернатор Александр Беглов из года в год заявляет о готовности Петербурга к зиме.