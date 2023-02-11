Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключениями света и воды в Адмиралтейском районе Петербурга

Горожане составили коллективное обращение и отметили, что стоимость услуг ЖКХ выросла в несколько раз, несмотря на регулярные отключения электричества и отопления в холодный сезон. Температура воздуха в жилых помещениях не соответствует нормам, из-за перепадов внутренняя отделка квартир разрушается. Обращения в органы местного самоуправления не приносят результатов. Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки жалоб петербуржцев, сообщили в информационном центре СК РФ.