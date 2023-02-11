Эксперт из ОАЭ предсказал резкое подорожание нефти после решения России сократить добычу

Решение Москвы сократить в марте уровень нефтедобычи спровоцирует заметный рост цен на нефть. Об этом заявил РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
По его мнению, любая корректировка объемов добычи ключевыми нефтепроизводителями повлияет на рынок и цены. Черное золото способно резко подорожать уже в ближайшие дни, считает собеседник агентства.
Он также указал, что в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоресурсы, который будет лишь расти с учетом повышения спроса со стороны Китая, снявшего антиковидные меры.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак объявил о добровольном решении Москвы сократить нефтедобычу в марте на 500 тыс. баррелей в сутки. Он отметил, что такой шаг поспособствует восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российское топливо.