Жительница Кубани пойдет под суд за инсценировку похищения ради 30 тыс. рублей

В Краснодарском крае перед судом предстанет жительница Усть-Лабинского района. Она обвиняется в мошенничестве. Пострадавшей является мать фигурантки, сообщило региональное ГУ МВД.
По версии правоохранителей, 41-летняя женщина разыграла свое похищение. Пьяная обвиняемая позвонила матери и сказала, будто ее насильно удерживают. Она попросила потерпевшую передать через водителя такси выкуп в размере 30 тысяч рублей.
Женщина выполнила просьбу. Обвиняемая в тот момент находилась в салоне, но спряталась. Злоумышленница потратила деньги на спиртное и погашение долгов в ломбарде.