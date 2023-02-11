Жительница Кубани пойдет под суд за инсценировку похищения ради 30 тыс. рублей

По версии правоохранителей, 41-летняя женщина разыграла свое похищение. Пьяная обвиняемая позвонила матери и сказала, будто ее насильно удерживают. Она попросила потерпевшую передать через водителя такси выкуп в размере 30 тысяч рублей.