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Жительница Кубани пойдет под суд за инсценировку похищения ради 30 тыс. рублей

Происшествия
Жительница Кубани пойдет под суд за инсценировку похищения ради 30 тыс. рублей

В Краснодарском крае перед судом предстанет жительница Усть-Лабинского района. Она обвиняется в мошенничестве. Пострадавшей является мать фигурантки, сообщило региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, 41-летняя женщина разыграла свое похищение. Пьяная обвиняемая позвонила матери и сказала, будто ее насильно удерживают. Она попросила потерпевшую передать через водителя такси выкуп в размере 30 тысяч рублей.

Женщина выполнила просьбу. Обвиняемая в тот момент находилась в салоне, но спряталась. Злоумышленница потратила деньги на спиртное и погашение долгов в ломбарде.
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