Российская армия продолжает наносить удары по подразделениям ВСУ, военным объектам и энергоемким предприятиям украинского ОПК в ходе спецоперации по защите Донбасса. Обновленные сведения об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение 10 февраля были нанесены массированные удары по энергосистемам, обеспечивающим работу предприятий ОПК Украины. Все цели массированного удара были точно поражены. На Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки были ликвидировано до 40 и 120 солдат ВСУ, в Харьковской области уничтожен крупный склад боеприпасов неприятеля, отметили в российском военном ведомстве.
«За сутки на Южно-Донецком направлении уничтожено около 95 украинских военных и артсистема М109 Paladin американского производства США. Две вражеские РЛС ликвидированы в Николаевской и Харьковской областях», — рассказали в российском Минобороны.
Расчетами российских средств ПВО сбито за сутки почти 20 беспилотников ВСУ и пять ракет РСЗО HIMARS. ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 140 украинских военнослужащих и три артиллерийские гаубицы производства Польши и США Еще два крупнокалиберных орудия ВСУ, «Мста-Б» и Д-30, были выведены из строя на Херсонском направлении, подытожили в МО РФ.