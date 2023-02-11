Минобороны РФ сообщило об очередных ударах по военным и энергетическим объектам Украины

Расчетами российских средств ПВО сбито за сутки почти 20 беспилотников ВСУ и пять ракет РСЗО HIMARS. ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 140 украинских военнослужащих и три артиллерийские гаубицы производства Польши и США Еще два крупнокалиберных орудия ВСУ, «Мста-Б» и Д-30, были выведены из строя на Херсонском направлении, подытожили в МО РФ.