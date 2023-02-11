Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала о поездке в Донбасс

По словам Тарасовой, она не была в Донбассе три года. Сначала актриса не могла поехать из-за пандемии, потом из-за начала СВО. Артистке разрешили поездку в декабре, но у нее было плохое предчувствие. Потом Тарасова была занята в спектаклях, поэтому выбралась только сейчас.