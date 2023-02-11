Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала о поездке в Донбасс

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова провела три дня в Донбассе. Актриса поделилась впечатлениями после поездки в зону спецоперации.
По словам Тарасовой, она не была в Донбассе три года. Сначала актриса не могла поехать из-за пандемии, потом из-за начала СВО. Артистке разрешили поездку в декабре, но у нее было плохое предчувствие. Потом Тарасова была занята в спектаклях, поэтому выбралась только сейчас.
Звезда «Глухаря» побывала в Донецке и рассказала, какое впечатление произвел на нее город. Он уже не такой, каким был три или четыре года назад, отметила актриса.
«Донецк обесточен, люди сидят без воды. Им дают воду только один раз в три дня. Как мне сказали, взорвали трубу, по которой раньше шла вода», — приводит слова артистки «МК».
Во время поездки Тарасова навестила раненых бойцов в госпитале, пообщалась с беженцами из Соледара и посетила детский центр. Актриса, и те, кто приехал с ней, привезли много гуманитарной помощи. Например, для детей артистка собрала шампуни, мыло, гели для душа и игрушки, а ее подруга купила каждому ребенку рюкзачки с конфетами.
В госпитале военнослужащие обрадовались ее приезду, рассказала Тарасова. Несмотря на ранения, у ребят боевой настрой, обратила внимание актриса. Все верят в победу, и она обязательно будет, ведь по-другому случиться не может, заключила артистка.