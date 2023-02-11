Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Куба отправит «армию белых халатов» в Турцию и Сирию

Весь мир
Куба отправит «армию белых халатов» в Турцию и Сирию

Гавана, 11 февраля. Правительство Кубы отправит медицинских работников в Турцию и Сирию, присоединившись к растущей группе стран, оказывающих спасательную и медицинскую помощь в регионе после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом сообщают кубинские власти.

Согласна официальному заявлению правительства Кубы, 32 медика будут направлены в Турцию для помощи с последствиями землетрясения. Посол Сирии на Кубе Гассан Обейд сообщил ранее, что центральноамериканское государство отправит 27 медицинских работников.

Куба регулярно направляет свои «армии белых халатов» в местах стихийных бедствий и вспышек болезней по всему миру. Кубинские врачи были на передовой в борьбе с холерой в Гаити и лихорадкой Эбола в Западной Африке.

Правительство Венесуэлы отправило ранее бригаду в составе 52 специалистов в Турцию и Сирию для поддержки в спасательных работах в районах, пострадавших от землетрясений.

Турция и Сирия пострадали 6 февраля от двух землетрясений магнитудой 7,8 и 7,5 балла. Число погибших в результате землетрясения превысило 23,7 тысячи человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.
землетрясение землетрясение в турции землетрясение в сирии медицинская помощь сирия турция куба
Военкоры ФАН
Лучшие в аду