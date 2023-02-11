Куба отправит «армию белых халатов» в Турцию и Сирию

Турция и Сирия пострадали 6 февраля от двух землетрясений магнитудой 7,8 и 7,5 балла. Число погибших в результате землетрясения превысило 23,7 тысячи человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.