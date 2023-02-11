Куба отправит «армию белых халатов» в Турцию и Сирию

Гавана, 11 февраля. Правительство Кубы отправит медицинских работников в Турцию и Сирию, присоединившись к растущей группе стран, оказывающих спасательную и медицинскую помощь в регионе после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом сообщают кубинские власти.
Согласна официальному заявлению правительства Кубы, 32 медика будут направлены в Турцию для помощи с последствиями землетрясения. Посол Сирии на Кубе Гассан Обейд сообщил ранее, что центральноамериканское государство отправит 27 медицинских работников.
Куба регулярно направляет свои «армии белых халатов» в местах стихийных бедствий и вспышек болезней по всему миру. Кубинские врачи были на передовой в борьбе с холерой в Гаити и лихорадкой Эбола в Западной Африке.
Правительство Венесуэлы отправило ранее бригаду в составе 52 специалистов в Турцию и Сирию для поддержки в спасательных работах в районах, пострадавших от землетрясений.
Турция и Сирия пострадали 6 февраля от двух землетрясений магнитудой 7,8 и 7,5 балла. Число погибших в результате землетрясения превысило 23,7 тысячи человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.