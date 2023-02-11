Генконсул Терских: японцы начали понимать позицию РФ и причины конфликта на Украине

Японское общество начало демонстрировать взвешенный подход и понимать причины начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил российский генконсул в Осаке Александр Терских.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что в правительственных кругах Японии подобные изменения не наблюдаются. Но в целом в стране происходит трансформация общественного мнения. Люди перестали действовать на эмоциях и начали понимать позицию России.
«Это ощущается и в звонках, и в посланиях в наш адрес, в которых все чаще транслируется понимание нашей позиции и причин конфликта на Украине», — подчеркнул Терских.
Ранее сообщалось, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах рассказал о стремлении наладить отношения с Россией.