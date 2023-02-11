В Сети появились жуткие кадры со спасателями, которых завалило обломками в Турции

Напомним, стихийное бедствие произошло в Турции и Сирии 6 февраля рано утром. Спасатели до сих пор в круглосуточном режиме проводят поисковые операции, вызволяя людей из-под обломков. Число жертв продолжает расти. По последним данным, в Турции погибли более 21 тысячи человек.