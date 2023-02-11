Мировая нефтегазовая отрасль заработала в 2022 году почти 4 трлн долларов

Доход мировой нефтегазовой отрасли по итогам 2022 года составил почти 4 трлн долларов. Такую сумму назвал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в Twitter.
Полученный результат оказался существенно выше средних доходов в последние годы, указал он в своем посте. В среднем с 2015 года по 2021 год доходы данной отрасли достигали от 1 трлн до около 2 трлн долларов.
По мнению главы МЭА, у предприятий нефтегазовой отрасли имеется уникальная возможность направить крупную долю этих средств на переход к чистой энергии, особенно в государствах с развивающейся экономикой.
Тем временем глава Total Патрик Пуянне ожидает усугубления ситуации на газовом рынке ЕС в 2023 году. В том числе он допустил нехватку дизтоплива в регионе.