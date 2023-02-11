Экс-игрок сборной Португалии Мендеш выбрал лучшего российского футболиста в Европе

Полузащитник Александр Головин является лучшим российским футболистом из тех, кто выступает за европейские клубы. Таким мнением поделился бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш, сообщил портал «РБ Спорт».
Специалист не стал уточнять точную причину своего выбора, назвав его личным предпочтением. При этом экс-спортсмен заявил, что считает Александра Головина талантливым футболистом.
«В нынешних условиях российским игрокам тяжелее перейти в европейский чемпионат. В России всегда были футболисты, которые играли в топ-клубах — Канчельскис, Аленичев, с которым я играл в "Порту", Аршавин, Павлюченко и так далее», — добавил Мендеш.
В настоящее время полузащитник «Монако» входит в топ-6 игроков французского чемпионата по количеству ассистов. В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 21 матче, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.
Меж тем бывший хавбек российской сборной Павел Мамаев сообщил о завершении карьеры. Свое решение атлет объяснил усталостью от профессионального спорта.