Руминация в психологии: как выйти из «кругов ада» и начать мыслить позитивно

Руминация – это постоянное прокручивание в голове своих проблем и спорных ситуаций. Подобное состояние присуще каждому человеку с одной лишь разницей: одни умеют переключаться и выходить из этого порочного круга, а другие – загоняют себя мыслями до состояния депрессии. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.