Руминация в психологии: как выйти из «кругов ада» и начать мыслить позитивно

Руминация – это постоянное прокручивание в голове своих проблем и спорных ситуаций. Подобное состояние присуще каждому человеку с одной лишь разницей: одни умеют переключаться и выходить из этого порочного круга, а другие – загоняют себя мыслями до состояния депрессии. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.
Основные причины возникновения руминации:
1. Постоянное наличие стресса.
2. Попытка взять контроль над ситуацией и людьми.
3. Перфекционизм.
4. Синдром повышенной тревожности.
5. Психологические травмы.
«При руминации человек постоянно возвращается в травмирующую ситуацию и думает: "я мог поступить/ответить по-другому". Но секрет в том, что не мог. Потому что в данный конкретный момент он был в определенном эмоциональном состоянии. Он был человеком определенного содержания (духовного, нравственного) и была конкретная ситуация, в которой он при всех критериях мог поступить только так и никак иначе. Когда человек это осознает – мысли пройдут сами собой, потому что он примет тот факт, что бывают разные случаи, где можно по-разному проявлять себя», — объяснила Миллер.
Для остановки хаоса в голове нужно применить важный лайфхак – задавать себе вопрос: «какая мысль будет следующая?». Тогда мозг сам начнет искать другую информацию, которую вы запрограммировали и переключится.
Поскольку руминация связана с тревожностью, важно подвергать сомнению каждую свою тревожную мысль. К примеру:
— на самом ли деле ситуация критическая?
— что мне дала эта ситуация?
— делает ли меня плохим человеком то, что я так ответил и поступил?
— какой я на самом деле?
— какие хорошие поступки я совершал раньше? В
— все ли люди идеальны и есть ли те, которые не совершают ошибок?
«Руминации подвержены люди не только тревожные или травмированные, но и те, кто выгорел на работе, в отношениях, а также те, кто не может создать в своей жизни баланс во всех сферах. Это является ключами к успешной жизни. Ведь если у стула одна из ножек будет отсутствовать –человек непременно свалится с него. Так же обстоят дела и с психикой», – заключила психолог.
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