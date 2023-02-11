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Более 20 террористов погибли в столкновении группировок на северо-востоке Нигерии

Весь мир
Более 20 террористов погибли в столкновении группировок на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 11 февраля. Более 20 террористов погибли в двух столкновениях группировок «Боко Харам»✱ (запрещена в РФ) и «Западноафриканской провинции ИГ»✱ (ISWAP) (запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии.

Согласно информации очевидцев, сражения произошли в штате Борно. Во время первого нападения боевики ISWAP убили 15 радикалов из противоборствующей организации. Кроме того, они захватили транспортные средства и один грузовик с оружием.

Позднее «Боко Харам» нанесли ответный удар по позициям противника и убили шестерых радикалов. В общей сложности погиб 21 террорист и десятки других получили различные травмы.

Ранее боевики совершили серию атак на базы ISWAP и уничтожили около 100 ее представителей. Кроме того, они ликвидировали несколько полевых командиров «Западноафриканской провинции ИГ»✱ и заставили их бежать из региона.

Представители Министерства обороны Нигерии сообщили, что получили информацию о начавшейся войне между бандформированиями. Однако руководство республики заявило, что не собирается вмешиваться в конфликт.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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