Более 20 террористов погибли в столкновении группировок на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 11 февраля. Более 20 террористов погибли в двух столкновениях группировок «Боко Харам»✱ (запрещена в РФ) и «Западноафриканской провинции ИГ»✱ (ISWAP) (запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии.
Согласно информации очевидцев, сражения произошли в штате Борно. Во время первого нападения боевики ISWAP убили 15 радикалов из противоборствующей организации. Кроме того, они захватили транспортные средства и один грузовик с оружием.
Позднее «Боко Харам» нанесли ответный удар по позициям противника и убили шестерых радикалов. В общей сложности погиб 21 террорист и десятки других получили различные травмы.
Ранее боевики совершили серию атак на базы ISWAP и уничтожили около 100 ее представителей. Кроме того, они ликвидировали несколько полевых командиров «Западноафриканской провинции ИГ»✱ и заставили их бежать из региона.
Представители Министерства обороны Нигерии сообщили, что получили информацию о начавшейся войне между бандформированиями. Однако руководство республики заявило, что не собирается вмешиваться в конфликт.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация