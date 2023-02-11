Последнего главу Совмина РСФСР Силаева похоронили на Троекуровском кладбище

Последний руководитель Совета министров РСФСР Иван Силаев был похоронен на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщили журналисты с места событий.
По информации РИА Новости, до этого родные и близкие, а также коллеги простились с умершим политиком. Бывший министр промышленности Виктор Кисин отметил, что вместе с Силаевым ушла эпоха человека, воспитавшего державу.
Иван Силаев ушел из жизни 8 февраля 2023 года. Политик возглавлял российский Совет министров два последних года существования СССР.