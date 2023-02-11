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Последнего главу Совмина РСФСР Силаева похоронили на Троекуровском кладбище

Общество
Последнего главу Совмина РСФСР Силаева похоронили на Троекуровском кладбище

Последний руководитель Совета министров РСФСР Иван Силаев был похоронен на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщили журналисты с места событий.

По информации РИА Новости, до этого родные и близкие, а также коллеги простились с умершим политиком. Бывший министр промышленности Виктор Кисин отметил, что вместе с Силаевым ушла эпоха человека, воспитавшего державу.

Иван Силаев ушел из жизни 8 февраля 2023 года. Политик возглавлял российский Совет министров два последних года существования СССР.
троекуровское кладбище силаев ссср
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