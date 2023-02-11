Вооруженные силы Мали доставили продовольствие жителям северо-восточных регионов республики

Бамако, 11 февраля. Вооруженные силы Мали (FAMa) доставили продовольствие в населенный пункт Джебок на северо-востоке республики.
Бойцы армии передали жителям 200 коробок масла, столько же упаковок со спагетти и сахаром. Кроме того, военнослужащие привезли в регион около шести тонн манной крупы.
Представители FAMa провели консультацию для населения, в ходе которой рассказали об антитеррористических операциях и помощи, которую люди могут оказать Вооруженным силам. Граждане Джебока поблагодарили солдат за пожертвования и выразили им свою поддержку.
Ранее 144 беженца вернулись в республику из Нигера. Их встретили правительственные чиновники из министерства по делам соотечественников, которые оказали им надлежащую помощь и обеспечили товарами первой необходимости.
Власти Мали проводят различные акции по репатриации граждан совместно с Международной организацией по миграции. Они планируют вернуть в страну еще примерно 750 человек из-за рубежа.