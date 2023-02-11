Певица Адель напилась с подругой на премии «Грэмми»

Британская певица Адель выпила немало спиртного на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом рассказала подруга артистки — певица Лиззо.
По словам артистки, они с Адель сидели вместе за столиком на мероприятии. Лиззо принесла для себя и подруги фляжки с текилой и белым вином.
В итоге певицы так напились, что с трудом следили за церемонией. Подругам пришлось прилагать усилия, чтобы понять, какую награду сейчас вручают.
«Мы думали: «О, они выбрали лучшего нового артиста». Мы ничего не понимали и ждали, когда назовут наши имена, чтобы улыбаться в нужный момент», — призналась Лиззо в Elwis Duran Show.
Обе певицы действительно получили «Грэмми» в тот вечер. Адель победила в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» с треком Easy On Me, а Лиззо вручили награду в категории «Запись года» за песню About Damn Time.