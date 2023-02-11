Водитель погиб при попытке вытащить машину из сугроба на Пулковском шоссе в Петербурге

Петербурженка сбила на скользкой дороге водителя, пытавшегося вытащить машину из сугроба. Трагедия произошла на Пулковском шоссе возле ЖК «Зеленый город», сообщают «Невские новости».
Иномарку Nissan занесло на обледенелой дороге, и она застряла в снегу. Водитель решил прицепить к машине трос, чтобы вытащить автомобиль. В этот момент мужчину сбил другой Nissan, за рулем которого сидела девушка. Она рассказала, что хотела развернуться, но машина стала неуправляемой на скользкой дороге. Полученные травмы оказались смертельными для автомобилиста. Он умер на месте происшествия.
Нынешней зимой Петербург переживает серьезные проблемы с уборкой города от снега. Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым еще осенью обещал закупить достаточное количество техники, но в итоге в городе наблюдается острый дефицит снегоуборочных машин. Коммунальные службы не справляются со своими обязанностями, в результате чего в Петербурге выросло количество аварий и травм среди пешеходов.