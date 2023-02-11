Водитель погиб при попытке вытащить машину из сугроба на Пулковском шоссе в Петербурге

Иномарку Nissan занесло на обледенелой дороге, и она застряла в снегу. Водитель решил прицепить к машине трос, чтобы вытащить автомобиль. В этот момент мужчину сбил другой Nissan, за рулем которого сидела девушка. Она рассказала, что хотела развернуться, но машина стала неуправляемой на скользкой дороге. Полученные травмы оказались смертельными для автомобилиста. Он умер на месте происшествия.