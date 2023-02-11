Ирония безысходности: недовольным уборкой снега петербуржцам остается рассчитывать только на юмор

Вчера правительство Санкт-Петербурга на своей официальной странице ВК отчиталось об успехах в переходе на новую систему уборки дворов. Смольный утверждает, что почти 20% внутриквартальных территорий в настоящий момент уже перешли под контроль районных жилищных агентств. Горожане не остались в стороне и едко прокомментировали «успехи».