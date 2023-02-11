Ирония безысходности: недовольным уборкой снега петербуржцам остается рассчитывать только на юмор

Уже несколько дней к ряду Северную столицу засыпает равномерным слоем снежного наста. При этом решать данную проблему и убирать город Смольный не спешит. Наученным горьким опытом бездействия властей петербуржцам остается лишь саркастически посмеиваться над ситуацией.
Вчера правительство Санкт-Петербурга на своей официальной странице ВК отчиталось об успехах в переходе на новую систему уборки дворов. Смольный утверждает, что почти 20% внутриквартальных территорий в настоящий момент уже перешли под контроль районных жилищных агентств. Горожане не остались в стороне и едко прокомментировали «успехи».
«К грязи во дворе сегодня прибавился снег. Посмотрим, будет уборка или очередное стенание о переходном периоде», — пишет Елена О.
«Конечно, когда есть такая сауна им выползать не охота оттуда лишний раз. Живут по принципу весна придет, само растает. Пару улиц для фотоотчета вычистят и все», — комментирует новость Георгий Г.
«На проспекте Маршала Блюхера реформа уже работает. Сначала проезжает транспорт, посыпает песком лед, через час проезжает транспорт со щеткой, счищает весь песок, и, пожалуйста, все желающие на каток. Реформа в действии», — иронизирует Тамара Ж.
Впрочем, далеко не все готовы относится к ситуации с юмором.
«Безобразная уборка дворов и территории, особенно лестниц и пешеходных дорожек на улице Русановской (Невский район). Не чистят, не посыпают антигололедной смесью! Отвратительная работа!» — Пишет Юлия Г.
«Отвратительная система! Раньше двор убирал дворник. А теперь трактор проехал, намел по бокам кучи снега, и никто их вручную не убирает. Написала в ГУЖА через сообщения в ВК. Отписались, что обращение принято, прошло 3 дня, а "воз и ныне там". Ну теперь еще снега добавилось. Трактор еще начистит. Ну а дальше что?» — вопрошает пользователь под ником Elena Angel.
Отметим, что это далеко не единичный случай жалоб горожан на отвратительную уборку снега и падающие с крыш глыбы льда. Губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать обращения граждан.