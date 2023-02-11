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Эрдоган сообщил о 21 043 жертвах разрушительного землетрясения в Турции

Происшествия
Эрдоган сообщил о 21 043 жертвах разрушительного землетрясения в Турции

Количество граждан, погибших при сокрушительном землетрясении на территории Турции, увечилось до 21 043. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 80 097 человек. Им оказывают медицинскую помощь по мере возможности.

Специалисты продолжают разбирать завалы строений. В поисково-спасательных мероприятиях также задействованы сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения. В Турции объявлен национальный траур.
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