Эрдоган сообщил о 21 043 жертвах разрушительного землетрясения в Турции

Количество граждан, погибших при сокрушительном землетрясении на территории Турции, увечилось до 21 043. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 80 097 человек. Им оказывают медицинскую помощь по мере возможности.
Специалисты продолжают разбирать завалы строений. В поисково-спасательных мероприятиях также задействованы сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения. В Турции объявлен национальный траур.