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Посол России Борисенко заявил о заинтересованности Египта в присоединении к БРИКС

Политика
Посол России Борисенко заявил о заинтересованности Египта в присоединении к БРИКС

Руководство Египта заинтересовано в присоединении к БРИКС и уже обозначило странам организации свое желание. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что Москва уже поддержала запрос египетских властей. Кремль будет рад, когда страна станет полноправным участником группы БРИКС.

«Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы», — подчеркнул посол.

Георгий Борисенко до этого в беседе с журналистами говорил, что Египет продолжает поддерживать дружеские связи с Россией, несмотря на западное давление.
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