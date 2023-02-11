Посол России Борисенко заявил о заинтересованности Египта в присоединении к БРИКС

Руководство Египта заинтересовано в присоединении к БРИКС и уже обозначило странам организации свое желание. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что Москва уже поддержала запрос египетских властей. Кремль будет рад, когда страна станет полноправным участником группы БРИКС.
«Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы», — подчеркнул посол.
Георгий Борисенко до этого в беседе с журналистами говорил, что Египет продолжает поддерживать дружеские связи с Россией, несмотря на западное давление.