Полиция задержала дебошира после избиения фельдшера возле ночного клуба в Краснодаре

В ответ на вопросы злоумышленник набросился на фельдшера и смог нанести ему несколько сильных ударов в лицо. Врачи потом диагностировали пострадавшему ранение в области глаза и сотрясение мозга. Рядом находились полицейские, которые обезвредили нападавшего.