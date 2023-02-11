Полиция задержала дебошира после избиения фельдшера возле ночного клуба в Краснодаре

Сотрудники полиции задержали в Краснодаре нетрезвого 30-летнего злоумышленника. Хулиган может попасть под статью за нападение на фельдшера.
Поздно ночью врачи приехали по вызову к ночному клубу, где якобы лежал человек без сознания. Медработники никого не нашли и попытались прояснить ситуацию.
В ответ на вопросы злоумышленник набросился на фельдшера и смог нанести ему несколько сильных ударов в лицо. Врачи потом диагностировали пострадавшему ранение в области глаза и сотрясение мозга. Рядом находились полицейские, которые обезвредили нападавшего.