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Полиция задержала дебошира после избиения фельдшера возле ночного клуба в Краснодаре

Происшествия
Полиция задержала дебошира после избиения фельдшера возле ночного клуба в Краснодаре

Сотрудники полиции задержали в Краснодаре нетрезвого 30-летнего злоумышленника. Хулиган может попасть под статью за нападение на фельдшера.

Поздно ночью врачи приехали по вызову к ночному клубу, где якобы лежал человек без сознания. Медработники никого не нашли и попытались прояснить ситуацию.

В ответ на вопросы злоумышленник набросился на фельдшера и смог нанести ему несколько сильных ударов в лицо. Врачи потом диагностировали пострадавшему ранение в области глаза и сотрясение мозга. Рядом находились полицейские, которые обезвредили нападавшего.
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