Потерявший брата-близнеца юморист Валерий Пономаренко нашел ему замену

Юморист Валерий Пономаренко нашел замену умершему брату-близнецу Александру, с которым выступал в дуэте. Об этом рассказал коллега артиста Александр Морозов.
По словам юмориста, он всегда находится на связи с Пономаренко. Потерявший брата артист в неплохом состоянии, поскольку понимает, что жизнь идет дальше, отметил Морозов. Пономаренко уже вернулся к работе.
«Они делают дуэт с [куплетистом] Колькой Бандуриным», — сообщил Морозов.
Юморист уверен, что у коллеги есть все шансы на успех и без брата. Морозов назвал Пономаренко хорошим артистом, который прекрасно может работать отдельно, передает «МК».
Артист добавил, что недавно предлагал коллеге работу, но тот отказался, сославшись на занятость. Это означает, что работа у юмориста есть, резюмировал Морозов.
Напомним, Александр Пономаренко ушел из жизни 24 декабря прошлого года. К смерти юмориста привел рак желудка. Родные артиста собирали для него деньги на лечение за границей, но не успели.