«Спим в теплице»: пострадавшие от землетрясения жители Турции рассказали ФАН, как справляются с трудностями

Мы эвакуировали свекровь, тетю и малую часть нашей семьи, на сколько хватило мест в машине. По дороге появилась связь, и возможность зарядить телефон. Первое, что я решила – нужно спасать свою семью и опубликовала пост в Instagram✱ (соцсеть принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в России), попросив помощи у своих друзей и знакомых. Многие переживали и волновались, предлагали помощь. Честно сказать, я не ожидала такую открытую и отзывчивую обратную связь. Добравшись в Коджаели, мы отдохнули всего пару часов и начали работу по сбору гуманитарной помощи.