«Спим в теплице»: пострадавшие от землетрясения жители Турции рассказали ФАН, как справляются с трудностями

Число пострадавших и погибших от землетрясения в Турции гораздо больше, чем об этом сообщают сейчас. Люди самоорганизуются и спасают тех, кто под завалами, а таких очень много. Город Антакья практически полностью разрушен.
Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с жительницей Антакьи Александрой Салбиевой. Ей 29 лет. Замужем за гражданином Турции Доганом Учуджу.
Он — коренной Антакиец, родился и вырос в этом городе. Город, который стал эпицентром катастрофы.
Вот ее рассказ:
Наш город был чудесным и внешне во многом похожим на Владикавказ. Население составляло около 300 000 человек. Город с великой историей, раньше был назван Антиохией. Очень значим в христианстве, по сей день здесь находится старейшая христианская церковь Святого Петра. Лучшая турецкая кухня всегда считалась и считается в Антакии. Практически в каждом доме был расположен «фырын», где выпекался лаваш и хлеб.
6 февраля в 4:17 город был разрушен в считанные минуты, все происходило настолько быстро, что вспомнить и сложить события очень сложно. Город не подлежит восстановлению, каждый дом разрушен и под завалами четвертый день находятся люди, которые ждут помощи без воды и еды.
О количестве погибших я даже не хочу упоминать, это несоизмеримо с теми данными, которые ведутся и выдаются на данный момент.
Электричество полностью выведено из строя, это затрудняет поиски пропавших и работу техники, чтобы вытащить людей из-под обломков домов. Поэтому говорить о расчищении какой-то части города рано.
Наши мужья и братья делают это самостоятельно своими руками, потому что ждать времени нет. Наша семья очень большая и дружная, мы пытались всячески сгруппироваться и найти друг друга, чтобы укрыться в безопасном месте и этим местом была и остается теплица для овощей. Толчки не прекращаются, поэтому на земле находиться спокойнее, чем укрываться под обломками разрушенных домов. Поэтому мы разместились в теплице.
Первое, что мы организовали – это спальные места. Мы нашли матрасы, одеяла и подушки в разрушенных домах и соорудили их. Матрасы сложены рядом друг с другом, чтобы спать было теплее.
В нашей теплице находятся пятеро детей, самой маленькой из которых 1 год и 3 месяца. Обогреваемся мы костром или угольным уличным обогревом. Из еды у нас есть макароны, булгур и лепешки. Еда готовится в дневное время, пока есть световой день.
Турецкая нация не привыкла к холоду, а на данный момент температура ночью достигает - 5 градусов. У большинства людей начинаются панические атаки и боязнь замерзнуть.
Возможность укрыться в теплице есть не у всех и многие продолжают оставаться на улице. Об удобствах душа или туалета люди на данный момент даже не вспоминают. Каждый выживает как может.
Все задают вопрос: почему никто не уезжает?
Уехать из города невозможно по следующим причинам: большинство заправок выведено из строя, бензин не поступает в нужном количестве и его не хватает для того, чтобы эвакуировать людей. Взлетная полоса города Хатай разрушена, поэтому единственный вид транспорта – это машина.
Гуманитарная помощь поступает в очень ограниченных количествах, ее не хватает на всех пострадавших людей. А их очень много.
Из-за того, что нет электричества и все телефоны разряжены, к людям не поступает информация о месте нахождения гуманитарной помощи. Продовольственные магазины разрушены так же, как и все здания в городе.
За последние сутки стали организовывать автобусы для вывоза пострадавших, но их тоже катастрофически не хватает для всего населения. И когда твоя семья находится под завалами обрушенных домов, мало у кого возникает желание сесть в автобус и уехать в безопасное место.
Позавчера 8 февраля моему мужу передали бензин из Анкары и мы выехали в ближайший безопасный город Мерсин, а затем добрались в Коджаели. Дорога заняла очень много времени, так как выпал снег, а все машины с летней резиной, что создает «искусственные пробки».
Мы эвакуировали свекровь, тетю и малую часть нашей семьи, на сколько хватило мест в машине. По дороге появилась связь, и возможность зарядить телефон. Первое, что я решила – нужно спасать свою семью и опубликовала пост в Instagram✱ (соцсеть принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в России), попросив помощи у своих друзей и знакомых. Многие переживали и волновались, предлагали помощь. Честно сказать, я не ожидала такую открытую и отзывчивую обратную связь. Добравшись в Коджаели, мы отдохнули всего пару часов и начали работу по сбору гуманитарной помощи.
Мы составили список тех, кто крайне нуждается в помощи и связались с кем смогли. Из собранных средств нам удалось приобрести: обогреватели, угли, палатки, фонарики, батарейки, термосы, повербанки, бензин, сигареты, салфетки, детские памперсы, прокладки, расчески, зубные щетки, пасты, мыло, антисептики. Кроме того, женское и мужское белье, теплые носки, верхние зимние куртки, шапки, теплые штаны, свитера, детскую одежду, обувь.
Из продуктов первой необходимости: мука, картошка, рис, булгур, лук, масло, лаваш, маслины, сыр, питьевую воду, детское питание, одеяла, подушки, матрасы, медицинские препараты, жаропонижающее и обезболивающее.
Сегодня ночью мой муж и братья выехали обратно в Антакию, провинцию Хатай. Они едут двумя полностью загруженными машинами для того, чтобы накормить наши семьи и забрать старших и детей.
За сутки я познакомилась с огромным количеством людей, которые содействуют в организации сбора гуманитарной помощи и знают, что происходит в нашем родном городе. Мне оказывают содействие родные и близкие, проживающие на территории России и за ее пределами. Большое содействие оказывает осетинская диаспора в Стамбуле во главе организатора Таболовой Дзерассы, кабардинская и абхазская диаспора; осетинская диаспора в Санкт-Петербурге «Ирон агъдауы къорд», также подключается большая часть русскоязычного населения на территории Турции. Спасибо огромное всем этим людям. В ближайшие дни мы планируем отправить машину с гуманитарной помощью из Стамбула, Анталии и Аланьи.
Что касается государства, сейчас все силы направлены на спасение людей, которые по сей день находятся под обломками домов. Многие страны принимают участие и помогают нашему горю, общей Всемирной трагедии. Что будет дальше – время покажет.
Всех пострадавших везут в больницы соседних городов в зависимости от тяжести заболевания. На данный момент русские врачи оказывают помощь и готовы проводить ряд бесплатных операций для тяжелобольных людей. Мы также планируем содействовать в организации данной помощи, если она потребуется кому-то из наших знакомых.
Могу сказать одно, все что происходит – это только начало, пережить такое горе и такое количество потерь тяжело. Мы будем рады оказанию людей психологической помощи и терапии для взрослых и детей.
Во всей этой ситуации, безгранично горжусь своим мужем. 7 февраля ему исполнилось 35 лет, но к сожалению этот день мы не провели за праздничным столом, а искали вторые сутки двоюродную сестру с семьей под обломками домов. Она была единственной, кто не выходил на связь и спустя сутки, когда мой муж и братья кричали, она отозвалась и они начали раскопки и эвакуацию.
Ее и детей удалось спасти, они находятся в стабильном состоянии, но ее мужа спасти не удалось, он был в крайне тяжелом состоянии.
Все наши близкие, друзья и соседи будут восстанавливать и строить наш город как бы трудно это не было. Многовековую историю никто не забудет, и каждая улица — это родное и близкое для них.
По последним данным турецких властей, количество граждан, погибших при сокрушительном землетрясении, увечилось до 21 043.
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