Минпромторг России хочет зафиксировать долю отечественных товаров в ретейле

Минпромторг РФ предложил установить долю для товаров отечественного производства на полках магазинов. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время своего выступления на конференции X5 Group «Малому бизнесу — большую полку!».
Ведомство призвало ввести обязанность ретейлеров иметь на прилавках российскую продукцию в определенном объеме. Базовыми критериями отбора предлагается установить пункты: товар изготовлен в России, предприятие и права на товарный знак принадлежат гражданам РФ без иного гражданства.
Такой подход поможет избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от продаж которых отправляется за границу, указал Евтухов. Также отечественные производители получат больше места на полке рядом с зарубежным товаром и станут развиваться.