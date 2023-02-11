Два человека оказались под завалами дома после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Петровский район Донецка попал под обстрел со стороны подразделений ВСУ. Прилет пришелся на жилой дом, что привело к обрушению. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев в своем Telegram-канале.
Под завалами строения могут находиться два человека. На место прибыли экстренные службы. Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные мероприятия. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее город Шебекино Белгородской области подвергся атаке украинских военных. Ранения получили трое мужчин.