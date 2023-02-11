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Два человека оказались под завалами дома после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Происшествия
Два человека оказались под завалами дома после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Петровский район Донецка попал под обстрел со стороны подразделений ВСУ. Прилет пришелся на жилой дом, что привело к обрушению. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев в своем Telegram-канале.

Под завалами строения могут находиться два человека. На место прибыли экстренные службы. Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные мероприятия. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее город Шебекино Белгородской области подвергся атаке украинских военных. Ранения получили трое мужчин.
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