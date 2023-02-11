Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

Выезжающие за границу государственные служащие могут стать жертвами провокаций западных или украинских спецслужб. Об этом в беседе с ФАН напомнил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Максим Иванов.
В СМИ активно обсуждается инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать на отдых за границу и демонстрировать любовь к роскоши в период проведения СВО. Отмечается, что такие действия могут привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Наверное, запретами мы ничего не добьемся. В душе должно быть понимание того, что на время спецоперации каждый чиновник должен сам принимать для себя решение выезжать ему за рубеж или нет», — прокомментировал депутат Госдумы.
Максим Иванов в то же время отметил, что лично он не видит смысла стремиться отдыхать именно за границей.
«Я считаю, что выезжать за рубеж нецелесообразно. Это опасно и можно спровоцировать западные, украинские спецслужбы, которые могут устроить провокацию в отношении чиновников. Вообще, у нас в стране сейчас очень много работы, которую нужно делать качественно для того, чтобы одержать победу в спецоперации», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что в нашей стране предостаточно живописных уголков, которые ждут отдыхающих.
«У нас много прекрасных мест. Наверное, пора уже отходить от шаблонов о том, что за границей все лучше. Нужно открывать новые места. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы и уровень сервиса у нас рос. Те же цены в Сочи не совсем низкие, не совсем приемлемые. Для простых людей, наверное, отдохнуть в Сочи дороже, чем побывать в Турции. Хочется, чтобы туристическая отрасль не гналась за длинным рублем, а работала над соотношением цены и качества», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу в период СВО. По словам собеседника, он и сам предпочитает отдыхать в России.