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Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

Общество
Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

Выезжающие за границу государственные служащие могут стать жертвами провокаций западных или украинских спецслужб. Об этом в беседе с ФАН напомнил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Максим Иванов.

В СМИ активно обсуждается инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать на отдых за границу и демонстрировать любовь к роскоши в период проведения СВО. Отмечается, что такие действия могут привести к деморализации и расколу внутри российского общества.

«Наверное, запретами мы ничего не добьемся. В душе должно быть понимание того, что на время спецоперации каждый чиновник должен сам принимать для себя решение выезжать ему за рубеж или нет», — прокомментировал депутат Госдумы.
Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

Максим Иванов в то же время отметил, что лично он не видит смысла стремиться отдыхать именно за границей.

«Я считаю, что выезжать за рубеж нецелесообразно. Это опасно и можно спровоцировать западные, украинские спецслужбы, которые могут устроить провокацию в отношении чиновников. Вообще, у нас в стране сейчас очень много работы, которую нужно делать качественно для того, чтобы одержать победу в спецоперации», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он подчеркнул, что в нашей стране предостаточно живописных уголков, которые ждут отдыхающих.

«У нас много прекрасных мест. Наверное, пора уже отходить от шаблонов о том, что за границей все лучше. Нужно открывать новые места. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы и уровень сервиса у нас рос. Те же цены в Сочи не совсем низкие, не совсем приемлемые. Для простых людей, наверное, отдохнуть в Сочи дороже, чем побывать в Турции. Хочется, чтобы туристическая отрасль не гналась за длинным рублем, а работала над соотношением цены и качества», — подытожил народный избранник.
Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу в период СВО. По словам собеседника, он и сам предпочитает отдыхать в России.
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