Депутат Иванов предостерег чиновников за рубежом от провокаций западных спецслужб

В СМИ активно обсуждается инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать на отдых за границу и демонстрировать любовь к роскоши в период проведения СВО. Отмечается, что такие действия могут привести к деморализации и расколу внутри российского общества.