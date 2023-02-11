Захарова зачитала приветствие Лаврова для участников XXI Зимних дипломатических игр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил обращение к участникам и гостям XXI Зимних дипломатических игр, которые стартовали 11 февраля в загородном клубе Moscow Country Club. Приветствие политика зачитала официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня дипломатического работника в России. При этом Сергей Лавров пожелал всем присутствующим удачи в ходе соревнований и хорошего настроения.
Также в своем обращении политик поблагодарил коллег за работу, направленную на поддержание связей между народами и популяризацию здорового образа жизни. Мария Захарова, в свою очередь, рассказала о важности всего мероприятия.
«Это еще одна возможность показать, что мы все разные, у нас разные взгляды, традиции, мировоззрение, философия, но есть вещи, которые нас объединяют. И это спорт, в том числе», — подчеркнула дипломат.
В конце представительница МИД указала на многочисленное количество гостей из африканских государств и назвала Россию частью истории данного континента. Всего, как отметил корреспондент ТАСС, на Зимние дипломатические игры приехали представители более 20 стран — Кении, Ганы, Белоруссии и других.
Ранее с профессиональным праздником дипломатов поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что именно благодаря им план Запада по изоляции страны потерпел крах.