Захарова зачитала приветствие Лаврова для участников XXI Зимних дипломатических игр

В конце представительница МИД указала на многочисленное количество гостей из африканских государств и назвала Россию частью истории данного континента. Всего, как отметил корреспондент ТАСС, на Зимние дипломатические игры приехали представители более 20 стран — Кении, Ганы, Белоруссии и других.