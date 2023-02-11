«Как не помочь людям?»: жители Узбекистана собрали гумпомощь для пострадавших в Турции

Жители Узбекистана объединили усилия, чтобы помочь жертвам крупнейшего за последние 80 лет землетрясения в Турции. В результате стихийного бедствия пострадали более 80 000 человек.
«Невозможно взглянуть на все это без слез. Конечно же, я не осталась в стороне, не осталась равнодушной к этой ситуации и принесла зимние вещи для того, чтобы хоть как-то помочь нуждающимся людям, которые остались совсем без ничего», — поделилась участница сбора гуманитарной помощи Нурангиз Гареева.
Сбор гуманитарной помощи организовали в спортивном зале Ташкентского текстильного института. Люди приносили предметы первой необходимости, электрогенераторы, пауэрбанки, еду, теплые и детские вещи.
«Как не помочь людям? Мы мусульмане, мы всегда друг другу помогаем», — пояснила участница сбора гуманитарной помощи Нарина Арутюнян.
К настоящему моменту в Турцию уже отправлены 25 фур с гуманитарной помощью. Сейчас сбор временно приостановлен для расфасовки и подготовки к отправке вещей, поступивших со всех региональных пунктов.