Разница в 6 млрд долларов не позволила Маску вернуть статус богатейшего человека мира

Основатель компаний Testa и SpaceX Илон Маск не смог стать лидером рейтинга Bloomberg Billionaires Index, определяющего наиболее состоятельных людей в мире. Предпринимателю не хватило 6 млрд долларов, чтобы снова получить этот статус.
Такая разница позволила Маску занять лишь второе место, а первым остался глава LVMH Бернару Арно, чей капитал оценивается в 185 млрд долларов. При этом активы владельца Tesla на момент составления рейтинга соответствовали 179 млрд долларов.
Как поясняет Business Insider, большая часть состояния Маска определяется стоимостью акций его компании по производству электромобилей. Эти ценные бумаги к закрытию рынка 10 февраля подешевели на 5%, тогда как падение акций LVMH составило всего 1,1%. Таким образом, разрыв между Маском и Арно увеличился на 3 млрд долларов, достигнув 6 млрд долларов.