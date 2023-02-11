Разница в 6 млрд долларов не позволила Маску вернуть статус богатейшего человека мира

Как поясняет Business Insider, большая часть состояния Маска определяется стоимостью акций его компании по производству электромобилей. Эти ценные бумаги к закрытию рынка 10 февраля подешевели на 5%, тогда как падение акций LVMH составило всего 1,1%. Таким образом, разрыв между Маском и Арно увеличился на 3 млрд долларов, достигнув 6 млрд долларов.