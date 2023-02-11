Полиция начала проверку после нападения питбуля на девятилетнюю девочку в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении хозяина собаки породы питбуль, которая едва не загрызла девятилетнюю девочку в Петербурге. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.