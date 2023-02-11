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Полиция начала проверку после нападения питбуля на девятилетнюю девочку в Петербурге

Происшествия
Полиция начала проверку после нападения питбуля на девятилетнюю девочку в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении хозяина собаки породы питбуль, которая едва не загрызла девятилетнюю девочку в Петербурге. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга во дворе дома № 29 по улице Пионерстроя. Мать с дочерью гуляли после школы, когда к ним подбежал пес и стал обнюхивать.

Внезапно животное бросилось на ребенка и укусило за лицо. Девочка получила серьезные повреждения. Установлено, что собака была без поводка и намордника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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