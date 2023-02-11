Срок службы помощника президента РФ Левитина продлили до 2024 года

Российский президент Владимир Путин своим указом продлил срок службы помощнику главы государства Игорю Левитину. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Соответствующее распоряжение было подписано 11 февраля. Согласно тексту указа, срок службы Левитина продлен до 21 февраля 2024 года в соответствии с частью 1 статьи 251 закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что Путин своим распоряжением продлил срок службы постоянному члену Совбеза России Сергею Иванову.