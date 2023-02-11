«Диссиденты» не могут представлять РФ: депутат Кривоносов оценил идею польского министра спорта

По мнению депутата Государственной думы РФ Сергея Кривоносова, представлять Россию на международных спортивных турнирах «диссиденты» не имеют права.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать сборную беженцев, за которую будут выступать российские и белорусские «диссиденты».
Польский министр раскритиковал обвинения со стороны России в том, что Запад устраивает дискриминацию по национальному признаку, запрещая участие в международных турнирах атлетам только потому, что они из России или Белоруссии. Чтобы развеять подобные подозрения, он и выдвинул идею формирования команды из тех россиян и белорусов, которые покинули свои страны из-за несогласия с официальным руководством своих стран.
«Это бред. Декларация, что спорт вне политики уже тем ничего не стоит, что используется слово “диссидент”. Конечно, каждый из спортсменов, который, несмотря на санкции, хочет принимать участие в соревнованиях, может это сделать под нейтральным флагом или перейти в другую команду. Но представлять Россию или Белоруссию он не может», — оценил высказывание поляка Сергей Кривоносов.
Напомним, 1 февраля ООН выпустила резолюцию с призывом к МОК допустить российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх 2024 года, чтобы избежать дискриминации по национальному признаку. Однако функционеры МОК до сих не приняли решения об участии спортсменов из РФ и РБ в ОИ-2024, выдвинув к желающим политические требования.
Ранее депутат Государственной думы Роман Терюшков заявил ФАН, что глава МОК Томас Бах «собирает спортивную сборную из предателей и трусов, которые признают верховенство США и Великобритании».