«Диссиденты» не могут представлять РФ: депутат Кривоносов оценил идею польского министра спорта

Польский министр раскритиковал обвинения со стороны России в том, что Запад устраивает дискриминацию по национальному признаку, запрещая участие в международных турнирах атлетам только потому, что они из России или Белоруссии. Чтобы развеять подобные подозрения, он и выдвинул идею формирования команды из тех россиян и белорусов, которые покинули свои страны из-за несогласия с официальным руководством своих стран.