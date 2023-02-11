Молодой петербуржец попал под статью за беременность 15-летней школьницы в Металлострое

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Петербурга. Под статью он попал за интимную связь со школьницей. Девушка вскоре забеременела.
По данным правоохранителей, с июля по конец октября прошлого года подследственный и 15-летняя девятиклассница неоднократно занимались сексом. Все происходило в подъезде дома в поселке Металлострой.
К врачам школьница обратилась, находясь на 25 неделе беременности. Проверка личности ее кавалера показала, что мужчина ранее был судим за хищение товара из продуктового магазина.