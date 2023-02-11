Путин наградил медалью помощника машиниста за подвиг после теракта на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин наградил помощника машиниста, который совершил подвиг после теракта на Крымском мосту.
Мужчине удалось увести часть горящего состава с переправы после взрыва 8 октября 2022 года. Российский лидер вручил помощнику машиниста медаль «За отвагу». Соответствующий указ главы государства опубликован 11 февраля.
Напомним, в ходе теракта на Крымском мосту взорвалась фура и загорелся проезжающий мимо состав, в результате чего произошло частичное обрушение конструкций переправы.