Экс-супруга Кеосаяна Хмельницкая поддержала уволенную Ахеджакову и иноагента Земфиру

Лия Ахеджакова, в свою очередь, после увольнения из театра заявила, что уезжать из России не собирается и переживет все происходящее с ней на родине. Она призналась, что, узнав об увольнении, заплакала, потому что всю жизнь была актрисой театра «Современник».