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Экс-супруга Кеосаяна Хмельницкая поддержала уволенную Ахеджакову и иноагента Земфиру

Шоу-бизнес
Экс-супруга Кеосаяна Хмельницкая поддержала уволенную Ахеджакову и иноагента Земфиру

Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поддержала уволенную актрису Лию Ахеджакову и Земфиру, которую внесли в список иноагентов. Артистка выложила возмущенный пост в своем микроблоге.

Недавно спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» убрали из репертуара театра «Современник». Хмельницкая обратилась к Ахеджаковой и заявила, что в сердцах российских поклонников она не увольняема. Затем она задала вопрос администрации театра.

«В "Современнике" есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — возмутилась актриса.

Затем Хмельницкая поделилась отрывком песни Земфиры «Жди меня». Видимо, таким образом актриса попыталась поддержать российскую рок-звезду. Напомним, Земфира✱ по решению Минюста была внесена в реестр иноагентов. Сегодня певица проживает в Париже и дает концерты в европейских городах.

Лия Ахеджакова, в свою очередь, после увольнения из театра заявила, что уезжать из России не собирается и переживет все происходящее с ней на родине. Она призналась, что, узнав об увольнении, заплакала, потому что всю жизнь была актрисой театра «Современник».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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