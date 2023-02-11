Экс-супруга Кеосаяна Хмельницкая поддержала уволенную Ахеджакову и иноагента Земфиру

Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поддержала уволенную актрису Лию Ахеджакову и Земфиру, которую внесли в список иноагентов. Артистка выложила возмущенный пост в своем микроблоге.
Недавно спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин» убрали из репертуара театра «Современник». Хмельницкая обратилась к Ахеджаковой и заявила, что в сердцах российских поклонников она не увольняема. Затем она задала вопрос администрации театра.
«В "Современнике" есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — возмутилась актриса.
Затем Хмельницкая поделилась отрывком песни Земфиры «Жди меня». Видимо, таким образом актриса попыталась поддержать российскую рок-звезду. Напомним, Земфира✱ по решению Минюста была внесена в реестр иноагентов. Сегодня певица проживает в Париже и дает концерты в европейских городах.
Лия Ахеджакова, в свою очередь, после увольнения из театра заявила, что уезжать из России не собирается и переживет все происходящее с ней на родине. Она призналась, что, узнав об увольнении, заплакала, потому что всю жизнь была актрисой театра «Современник».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами