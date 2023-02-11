Россиянам назвали условия для получения сразу двух налоговых вычетов при покупке жилья

Например, граждане могут получить сразу два налоговых вычета при покупке жилья. Для этого нужно быть резидентом РФ, иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и подтвержденные документами расходы для вычета. Также необходимо соблюдать иные условия для определенного вычета.