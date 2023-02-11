Россиянам назвали условия для получения сразу двух налоговых вычетов при покупке жилья

Денежные поступления россиянам за счет налоговых вычетов способны достигать сотни тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с «Лентой.ру» финансовый эксперт, основатель школы инвестиций Елена Дроздова.
Например, граждане могут получить сразу два налоговых вычета при покупке жилья. Для этого нужно быть резидентом РФ, иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и подтвержденные документами расходы для вычета. Также необходимо соблюдать иные условия для определенного вычета.
Сразу два налоговых возврата возможно оформить, если квартира приобреталась за счет кредита: имущественный вычет и за уплаченные банку проценты. Размер компенсации зависит от заработной платы, но не выше 650 тыс. рублей.
С максимальной суммы для имущественного вычета — 2 млн руб. — удастся вернуть 13%, что составит 260 тыс. рублей. По выплаченным банку процентам по ипотеке другой лимит — 3 млн руб. С них допускается вернуть 390 тыс. рублей.