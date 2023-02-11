Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военкора Елсукову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Анастасию Елсукову.
Соответствующий указ главы государства опубликовали 11 февраля. Награду присуждена за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.
Журналистка получила ранение в Соледаре и была эвакуирована в госпиталь в Первомайске. У военкора оказалось раздроблено колено. Серьезная травма была получена непосредственно вблизи линии фронта. О ранении военкора стало известно в январе 2023 года.