Немецкий политолог Хамер заявил о намеренном молчании Европы о расследовании Херша по «СП»

В разговоре с РЕН ТВ эксперт отметил, что в Европе умалчивают о результатах этого расследования, поскольку это может нанести серьезный вред важным союзникам Германии. Такая ситуация спровоцирует проблемы международного масштаба. Поэтому пресса не освещает такие события.