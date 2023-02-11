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Немецкий политолог Хамер заявил о намеренном молчании Европы о расследовании Херша по «СП»

Политика
Немецкий политолог Хамер заявил о намеренном молчании Европы о расследовании Херша по «СП»

Европейские СМИ предпочитают молчать о расследовании американского журналиста Сеймура Херша об участии США в организации терактов на «Северных потоках». Об этом сообщил немецкий политолог Айк Хамер.

В разговоре с РЕН ТВ эксперт отметил, что в Европе умалчивают о результатах этого расследования, поскольку это может нанести серьезный вред важным союзникам Германии. Такая ситуация спровоцирует проблемы международного масштаба. Поэтому пресса не освещает такие события.

«Это показывает, что у нас в Европе уже сейчас присутствует очень жесткая цензура», — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что Сеймур Херш указал на причастность американских водолазов к подрыву российских «Северных потоков».
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