Немецкий политолог Хамер заявил о намеренном молчании Европы о расследовании Херша по «СП»

Европейские СМИ предпочитают молчать о расследовании американского журналиста Сеймура Херша об участии США в организации терактов на «Северных потоках». Об этом сообщил немецкий политолог Айк Хамер.
В разговоре с РЕН ТВ эксперт отметил, что в Европе умалчивают о результатах этого расследования, поскольку это может нанести серьезный вред важным союзникам Германии. Такая ситуация спровоцирует проблемы международного масштаба. Поэтому пресса не освещает такие события.
«Это показывает, что у нас в Европе уже сейчас присутствует очень жесткая цензура», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что Сеймур Херш указал на причастность американских водолазов к подрыву российских «Северных потоков».