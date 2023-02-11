Министр спорта Матыцин назвал унижением России инициативу о создании «сборной беженцев»

Российский министр спорта Олег Матыцин прокомментировал инициативу польского коллеги Камиля Бортничука о создании «сборной беженцев» в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Заявление политика обнародовало издание РИА Новости.
Ранее в Варшаве предложили собрать специальную команду, в которую смогли бы войти атлеты из России и Белоруссии. При этом главное условие — несогласие с политикой своих государств.
«Это говорит об уровне культуры соответствующего господина (Бортничука), непонимании им сути, активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов. Это попытка унизить спортсменов», — отметил Матыцин в беседе с журналистами.
Тем не менее он добавил, что данной инициативой Камиль Бортничук в первую очередь унизил самого себя.
Ранее группа из 35 государств выступила против допуска России до участия в следующей Олимпиаде, которая состоится в Париже. В частности, санкции поддержали Соединенные Штаты и Великобритания.