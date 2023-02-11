Страдающий от последствий инсульта Носков встал с кресла на концерте и восхитил зрителей

Певец Николай Носков, который страдает от последствий инсульта, восхитил поклонников на концерте в Екатеринбурге. Артист встал с кресла во время выступления.
Исполнитель хита «Это здорово» продолжает давать концерты, несмотря на проблемы со здоровьем, но делает это сидя. На этот раз Носков выступил на мероприятии в столице Урала.
Певец традиционно сидел на сцене в кресле, но во время исполнения одной из композиций встал. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
Зрители пришли в восторг от поступка артиста. Поклонники бурно аплодировали вставшему с кресла Носкову.
Напомним, певец перенес инсульт в 2017 году. У артиста образовался тромб в шейном отделе.
СМИ писали, что после инсульта у Носкова парализовало правую часть тела. Были опасения, что певец не сможет разговаривать, не говоря уже о пении. Однако реабилитация помогла артисту вернуть главные навыки.