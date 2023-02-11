Хазин назвал неожиданную причину военной активности польских властей

Польша понимает угрозу своим границам со стороны других западных государств и пытается купировать данную проблему заблаговременно, в том числе наращиванием силового потенциала национальной армии. Варшава опрометчиво отказалась от дружеских отношений с Москвой и может оказаться в кольце враждебных стран, что в прошлом уже неоднократно приводило к разделам Польши, резюмировал экономист.