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Хазин назвал неожиданную причину военной активности польских властей

Армия
Хазин назвал неожиданную причину военной активности польских властей

Польские власти проводят масштабные военные сборы и резко активизировали закупки большого количества импортного вооружения не ради захвата Западной Украины, а в связи другими, для многих людей неожиданными проблемами. Об этом сообщил российский экономист Михаил Хазин.

Он отметил в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США», что границы Польши были оформлены при активном участии СССР, Ялтинскими и Хельсинскими соглашениями, которые уже давно не действуют.

«Что мешает Германии отобрать обратно Силезию? Что мешает отобрать Данциг? Что мешает Венгрии и Австрии отобрать Краков? Ничего не мешает», — заявил Хазин.

Польша понимает угрозу своим границам со стороны других западных государств и пытается купировать данную проблему заблаговременно, в том числе наращиванием силового потенциала национальной армии. Варшава опрометчиво отказалась от дружеских отношений с Москвой и может оказаться в кольце враждебных стран, что в прошлом уже неоднократно приводило к разделам Польши, резюмировал экономист.
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