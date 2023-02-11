Хазин назвал неожиданную причину военной активности польских властей

Польские власти проводят масштабные военные сборы и резко активизировали закупки большого количества импортного вооружения не ради захвата Западной Украины, а в связи другими, для многих людей неожиданными проблемами. Об этом сообщил российский экономист Михаил Хазин.
Он отметил в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США», что границы Польши были оформлены при активном участии СССР, Ялтинскими и Хельсинскими соглашениями, которые уже давно не действуют.
«Что мешает Германии отобрать обратно Силезию? Что мешает отобрать Данциг? Что мешает Венгрии и Австрии отобрать Краков? Ничего не мешает», — заявил Хазин.
Польша понимает угрозу своим границам со стороны других западных государств и пытается купировать данную проблему заблаговременно, в том числе наращиванием силового потенциала национальной армии. Варшава опрометчиво отказалась от дружеских отношений с Москвой и может оказаться в кольце враждебных стран, что в прошлом уже неоднократно приводило к разделам Польши, резюмировал экономист.