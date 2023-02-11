Трое мужчин получили ранения при обстреле белгородского Шебекино со стороны ВСУ

Украинские артиллеристы нанесли удар по городу Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили трое мужчин. Медики на машинах скорой уже везут пострадавших в больницу.
Гражданам диагностированы ранения легкой и средней степеней тяжести. В результате разрыва снарядов повреждения получили три автомобиля и корпус предприятия.
Ранее военнослужащие Украины обстреляли Курскую область. По вине артиллеристов без электроснабжения временно остались два населенных пункта.