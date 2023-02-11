Звезда «Отряда самоубийц — 2» Джон Сина примерил мини-юбку, чулки и обувь на каблуках

Актер и рестлер Джон Сина примерил неожиданный образ. Звезду «Отряда самоубийц — 2» сфотографировали в мини-юбке, чулках и на каблуках.
В Сеть попали кадры с Синой, на которых он предстал в черной футболке, клетчатой мини-юбке и ботинках на каблуках. На некоторых фото видно, что актер надел не колготки, а черные чулки. Это сделало образ рестлера еще более забавным.
Сина не ходит в таком виде в обычной жизни. Юбку, чулки и обувь на каблуках он надел ради съемок в новом фильме.
Напомним, в ленте «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Сина сыграл Миротворца. Актер появился в той же роли в сериале «Миротворец» Джеймса Ганна.
Кроме того, рестлера знают любители франшизы «Форсаж». В девятой части он сыграл Джейкоба Торетто — брата Доминика Торетто.