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ВОЗ предупредила о новой катастрофе в Турции после разрушительного землетрясения

Общество
ВОЗ предупредила о новой катастрофе в Турции после разрушительного землетрясения

Новая катастрофа может обрушиться на Турцию и ее жителей после разрушительного землетрясения, заявил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения по реагированию на инциденты Роберт Холден.

Многие люди в Турции остались без крыши над головой и необходимых для жизни вещей. Они столкнулись с нехваткой воды, теплых вещей, еды, электроэнергии, связи и других важных ресурсов, передает телеканал CNN.

Холден заявил, что «существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа». Речь идет о различных заболеваниях, обезвоживании, переохлаждении, которые могут вызывать смерть.

Жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тысяч человек, еще порядка 80 тысяч местных жителей пострадали. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее стихийное бедствие самым мощным в стране с 1939 года.
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