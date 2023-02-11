Эксперт Юшков объяснил готовность Китая покупать энергоресурсы у РФ без страха санкций США

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», рискует ли Китай попасть под санкции США из-за взаимодействия с Россией.
Москва и Пекин накануне заключили контракт о ежегодном транзите газа по дальневосточному маршруту в объеме 10 млрд «кубов». По мнению эксперта, КНР, в отличие от иных государств, имеет возможность игнорировать даже более жесткие рестрикции.
К примеру, у Ирана и Венесуэлы запрещено закупать нефть, однако КНР делает это в больших объемах. Просто он настолько большой, что в этом плане Вашингтон попросту не хочет резко портить отношения с ним. Потому за то, что Китай станет импортировать больше российских энергоресурсов, никаких вторичных санкций ему не грозит.
При этом Китай порой и сам не идет на обострение, например, отказываясь продавать в Россию какое-то подсанкционное оборудование. Китайцы всегда исходят из собственных национальных интересов, объяснил Юшков.