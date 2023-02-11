Эксперт Юшков объяснил готовность Китая покупать энергоресурсы у РФ без страха санкций США

К примеру, у Ирана и Венесуэлы запрещено закупать нефть, однако КНР делает это в больших объемах. Просто он настолько большой, что в этом плане Вашингтон попросту не хочет резко портить отношения с ним. Потому за то, что Китай станет импортировать больше российских энергоресурсов, никаких вторичных санкций ему не грозит.