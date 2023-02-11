Киевский режим сконцентрировал на подконтрольной ему части Запорожской области армейскую группировку численностью около 20 тысяч солдат и офицеров. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил журналистам РИА Новости, что ВСУ накапливают военную технику и боеприпасы вдоль линии боевого соприкосновения.
«Но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления», — выразил уверенность Владимир Рогов.
Он отметил, что командование ВС РФ отслеживает все агрессивные планы неприятеля и эффективно действует на упреждение, нанося крупные потери украинским националистам.