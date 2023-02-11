Зеленский признал, что мировые лидеры видят Украину в составе ЕС только через десять лет

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что ряд мировых лидеров не ждут включения возглавляемой им страны в Европейский союз в ближайшие десять лет. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума, организованного американским банком JP Morgan.
Политик принял участие в мероприятии в онлайн-формате. При этом видеозапись, сделанная во время выступления Владимира Зеленского, появилась в его Telegram-канале.
«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет», — сказал президент.
При этом он добавил, что часть зарубежных коллег пророчат Украине вступление в содружество лишь через 30 или 50 лет. Тем не менее глава государства указал на необходимость завершить данный процесс за следующие два года.
Меж тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что вопрос передачи боевых самолетов Киеву не стоит на повестке дня. При этом она посоветовала зарубежным коллегам быть осторожнее, когда речь заходит о поставках оружия.