Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели извлекли из-под завалов еще троих выживших после мощного землетрясения в Турции

Происшествия
Спасатели извлекли из-под завалов еще троих выживших после мощного землетрясения в Турции

Турецкие спасатели на шестые сутки после землетрясения извлекли троих выживших из-под завалов, передает РИА Новости.

Активная работа сотрудников экстренных служб продолжается в городе Адыяман. Чудом выжил в экстренных условиях после обрушения дома 60-летний мужчина. Его вызволили на 127-й час после первого землетрясения. Пострадавший находится в состоянии шока и подсоединен к капельнице.

Второй спасенной оказалась 55-летняя жительница Диярбакыр. В Хатае смогли вытащить живым 19-летнего молодого человека, который стал переживать из-за потерянных под завалами книг, так как через пять месяцев ему сдавать экзамен.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погибли более 20 тысяч человек.
землетрясение чп турция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду