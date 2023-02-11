Спасатели через пять суток достали из-под завалов двухлетнюю девочку в Турции

В Турции продолжается разбор завалов после землетрясения. В городе Антакья спасатели достали из-под завалов двухлетнюю девочку. Она пролежала под обломками в течение 122 часов, сообщил канал TRT.
Голос малышки услышали жандармы, находясь рядом с одним из разрушенных домов. Спасатели сразу приступили там к работе. Им потребовалось несколько часов, чтобы достать ребенка.
Напомним, что в Турции в начале февраля произошла серия мощных подземных толчков. В разных провинциях обрушились более 5 тысяч зданий. Число погибших превысило 20 тысяч человек.