Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гонки «Лыжня России»

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям открытой всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2023». Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов и поздравил их со стартом «Лыжни России». Глава государства назвал гонку замечательной инициативой. Президент отметил, что она родилась свыше 40 лет назад и воплотилась в масштабный общенациональный проект.
«Именно такие — отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, — востребованы во все времена», — обратил внимание Путин.
Глава государства подчеркнул, что такие мероприятия закаляют характер и помогают продвигать здоровый образ жизни, передает телеканал «360». «Лыжня России» дает прекрасную возможность оценить свои силы, посоревноваться с опытными и начинающими спортсменами, а также ощутить себя частью большой команды, заявил президент.
Путин пожелал участникам, гостям и организаторам гонки успехов и всего самого доброго. По словам президента, впереди их ждут напряженная борьба, искренние эмоции и незабываемый праздник.