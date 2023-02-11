Авария с двумя иномарками заблокировала движение трамваев на проспекте Энгельса

В Петербурге на проспекте Энгельса произошло столкновение двух иномарок: Hyundai Solaris и Renault Logan. Разбитые машины заблокировали движение трамваев. По словам свидетелей, начала собираться пробка из электротранспорта.
Отметим, что водители уже не раз жаловались, что зимой в Петербурге повышается риск аварийности из-за неспособности коммунальщиков очистить асфальт от снега и наледи. Граждане обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на ситуацию, но улучшений пока незаметно.